Астаф'єва, Кароль, подарунки батьків і половина бомонду Києва: як наймолодший депутат Львівщини відгуляв весілля (фото)

У готелі Rixos Prykarpattya, що у курортному Трускавці на Львівщині, відбулося гучне святкування весілля наймолодшого депутата Львівської міськради Віталія Свіщова.

Як пише ZAXID.NET, гостей на заході розважали такі українські зірки, як Тіна Кароль, Макс Барських, Даша Астаф’єва та Міла Нітіч.

Крім того, на весілля депутата було запрошено німецького музиканта Давида Лубегу, більш відомий під псевдонімом Lou Bega.

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За інформацією місцевих ЗМІ, виступи зірок організаторам свята загалом обішлися у щонайменше 100 тисяч доларів: Тіна Кароль – близько 50 тисяч доларів, Макс Барських – щонайменше 20 тисяч доларів, Даша Астаф’єва – 10 тисяч доларів, Міла Нітіч – 3-5 тисяч доларів, гонорар Lou Bega на весіллі чи іншому приватному заході зазвичай складає щонайменше 30 тисяч євро та ще близько 30% від цієї суми – його побутовий райдер.

Крім того, ведучими були відомі українські шоумени Андрій Джеджула та "Віталька" (Ігор Бірча), робота яких коштує 2-6 тисячі доларів.

Зауважимо, що сам 23-річний народний обранець вважає такі суми "перебільшеними".

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"Частина виконавців є друзями родини та виступили у подарунок, жодних гонорарів вони не отримували. Це Андрій Джеджула, "Віталька", Міла Нітіч. Стосовно виступів інших артистів, то це подарунок наших батьків. І мої батьки, і батьки моєї дружини все життя працювали, відтак є заможними людьми... Я не є спеціалістом у цій сфері та про гонорари коректно запитувати самих зірок. Але я точно кажу: жодних гонорарів у 50 тисяч доларів не було", – підкреслив Віталій Свіщов.

До слова, ведучий Андрій Джеджула підтвердив, що він та його колега Ігор Бірча ("Віталька"), а також співачка Міла Нітіч не отримували гонорарів за виступи на весіллі політика, а їхня присутність була подарунком для молодят.

Додамо, що на сайті готелю Rixos Prykarpattya Resort вказано, що найдешевший номер зі сніданком коштує 2,4 тисячі гривень за добу, а повний пансіон – від 2,8 тисяч гривень за добу.

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23-річний Віталій Свіщов – наймолодший депутат Львівської міської ради, обраний за списком Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Він є випускником Львівської комерційної академії та гравцем львівського ватерпольного клубу "Динамо". Його батько Олександр Свіщов є відомим бізнесменом та президентом ВК "Динамо".

За словами депутата Львівської міськради, його дружину звати Софія, а за освітою вона – економістка; її батьки уже упродовж тривалого часу живуть в Італії та займаються бізнесом.

Нагадаємо, нещодавно гучно відсвяткував весілля свого сина Олександра генпрокурор України Юрій Луценко.