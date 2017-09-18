Пісні і танці на згарищі: хто з українських зірок проігнорував траур в Одесі

У мережі повідомили про порушення трауру, оголошеного в Одеській області після загибелі 2 дітей під час пожежі в таборі "Вікторія".

Пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі спалахнув в ніч на 16 вересня.

У зв'язку з трагічними новинами організатори концерту групи "Бумбокс" в Одесі виступ перенесли на іншу дату.

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Незважаючи на загибель дітей у таборі "Вікторія", деякі українські зірки все-таки зіграли заплановані концерти 16 вересня. Як повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Facebook, на 20-річчя селища Совіньйон концерт відспівав Ірина Білик.

"Траур? Співчуття? Повагу до людям і країні? Ні, не чули. Під Одесою в "Совіньоні" виступила прихильниця Росії Іра Білик. Їй пофіг "ваша війна", окупований Крим, який вона відвідувала, і оголошений траур у зв'язку із загибеллю дітей. Вона поза політикою і за бабло. Іра, ти не людина, а щось набагато нижче. Все, що можу сказати", – обурено пише Стерненко.

Також в "Совіньоні" виступали виконавці Олег Філімонов та Валентин Куба в супроводі оркестру ЗСУ.

Крім того, як зазначили користувачі соцмереж в коментарях, ввечері того ж дня неодноразово було чути феєрверки, навіть недалеко від місця трагедії.

"Всі виступали в день жалоби з розважальною програмою – тварини, а не люди. Просто тваринами", - пише один з обурених користувачів.

"Годину тому був салют в районі Дачі Ковалевського - майже в двох кроках від табору Вікторія - місця трагедії... Дуже чуйне населення", "Прямо зараз в Лузанівці салют" - пишуть одесити.