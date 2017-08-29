"Весь у батька": син Тіни Кароль прийшов на зйомки нового шоу підтримати маму (фото)
18:09, 29 серпня 2017Суспільство
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Хлопчик, який помітно подорослішав, росте копією батька, який пішов з життя у квітні 2013 року.
Тіна Кароль / УНІАН
Син української співачки Тіни Кароль і продюсера Євгенія Огіра Веніамін відвідав прямий ефір шоу "Танці з зірками", прем'єра якого відбулася в неділю, 27 серпня.
Хлопчик росте копією батька, який пішов з життя у квітні 2013 року.
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Фото зі знімального майданчика публікує портал Viva!
Як і в попередніх сезонах, Юрій Горбунов та Тіна Кароль стали ведучими проекту "Танці з зірками". Природно, співачка хвилювалася через роботу у прямому ефірі, тому 9-річний син Веніамін підтримав її своєю присутністю.
Веніамін Огір / Viva
Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: Viva!
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