З усіх питань щодо свинячого грипу звертайтеся 200-0780

Міністерство охорони здоров`я України відкрило телефонну "гарячу лінію" щодо інформування населення з питань свинячого грипу (A/H1N1).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Міністерство закликає громадян звертатися у разі виникнення питань відносно профілактики або лікування свинячого грипу на "гарячу лінію" за номером: 8 (044) 200 07 80.

МОЗ зазначає, що на телефонну “гарячу лінію” надійшло вже 6 звернень. Більшість дзвінків зафіксовано з міста Києва. Після з`ясування всіх обставин діагноз A/H1N1 не підтверджено в жодному випадку.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров`я сьогодні офіційно підтвердила 236 випадків захворювання людей на A/H1N1.