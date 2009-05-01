У Поліському заповіднику досі намагаються погасити пожежу
Вогнем охоплено 550 гектарів
Біля села Копище Олевського району Житомирщини, на території Поліського природного заповідника, триває ліквідація лісової пожежі, локалізованої 29 квітня на площі 550 гектарів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, для боротьби з вогнем був задіяний протипожежний вертоліт МНС. На ліквідації пожежі працюють 151 чоловік і 28 одиниць техніки, у тому числі 73 рятувальники, 17 одиниць техніки
Водночас, у Лугинському та Овруцькому районах Житомирщини рятувальники та авіація МНС, працівники лісгоспів і місцеве населення ліквідовують окремі осередки пожеж у змішаному лісі (територія належить до Озерянської селищної ради). Тут працюють 184 людини і 7 одиниць техніки, у тому числі 12 рятувальників, 3 одиниці техніки та вертоліт Мі-8 МНС; від Держлісгоспу – 7 чоловік і 1 одиниця техніки, а також 150 місцевих жителів.
Також триває ліквідація пожежі змішаного лісу біля села Червоносілка Овруцького району Житомирщини, на території Словечанського державного лісового господарства. На ліквідації пожежі працюють 104 людини та 6 одиниць техніки, у тому числі 13 рятувальників, 2 одиниці техніки та вертоліт Мі-8 МНС.
На місцях перебувають опергрупи Головного облуправління МНС.