У Луценка звітують, що 1 травня ніхто не побився

Працівникам міліції вдалося забезпечити громадський порядок в державі під час масових першотравневих заходів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, зазначивши, що до охорони правопорядку залучалися й військовослужбовці внутрішніх військ МВС.

За даними правоохоронців, 1 травня найбільш чисельні заходи культурно-розважального, спортивного, соціального та політичного спрямування відбулися в АР Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській областях та Києві.

Як повідомлялося, з метою координації діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення правопорядку під час заходів, пов’язаних зі святкуванням Великодня, Дня міжнародної солідарності трудящих, Дня Перемоги, вшануванням 23-ї річниці Чорнобильської катастрофи та поминальних днів, у МВС України було розгорнуто роботу Оперативного штабу. Відповідні штаби працюють у Головних управління та Управліннях МВС України в АР Крим, Києві, Севастополі та областях.