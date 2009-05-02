Завтра в Україні - від 0° до +22°

На завтра, 3 травня, синоптики прогнозують в Україні теплу погоду з короткочасними дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних, північних та Вінницькій областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 2-8° тепла (у західних областях на грунті місцями заморозки 0-3°), на півдні та сході 5-10° тепла; вдень 16-22°, у південній частині та в центральних областях 13-18° (у Карпатах вночі заморозки 0-3°, температура вдень 5-10° тепла).

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі по області 3-8°, вдень 17-22°; у Києві вночі 5-7°, вдень 18-20°.