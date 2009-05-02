Влада США бореться зі смертельно небезпечною дієтою
14:53, 02 травня 2009Суспільство
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Відомо про один летальний результат
З торгового обороту країни вилучається харчова добавка Hydroxycut. Продукти цієї лінії використовуються для зниження ваги, "спалювання" жиру, підвищення енергійності і зниження вмісту води в організмі. Претензії до фірми-виробника пов`язані з високим ризиком захворювань печінки, йдеться в офіційному повідомленні Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами США. У відомство надійшло повідомлення про один летальний випадок у результаті прийому препарату.
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