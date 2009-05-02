Влада США бореться зі смертельно небезпечною дієтою

З торгового обороту країни вилучається харчова добавка Hydroxycut. Продукти цієї лінії використовуються для зниження ваги, "спалювання" жиру, підвищення енергійності і зниження вмісту води в організмі. Претензії до фірми-виробника пов`язані з високим ризиком захворювань печінки, йдеться в офіційному повідомленні Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами США. У відомство надійшло повідомлення про один летальний випадок у результаті прийому препарату.

Эхо Москвы