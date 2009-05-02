Новий грип може бути менш небезпечним, ніж здавалося

Експерти американського уряду заявляють, що, згідно з попереднім дослідженням, вірус грипу H1N1 може бути менш небезпечний, ніж передбачалося раніше.

За словами представника Центру з контролю і профілактики захворювань Ненсі Кокс, учені не знайшли у нового вірусу ознак хвороботворності, які були у вірусу, що викликав пандемію в 1918 році, коли в світі померли десятки мільйонів людей.

Разом з тим, експерти застерегли, що остаточні висновки робити ще рано і загроза пандемії існує.

У 15 країнах зафіксовано більше 600 офійційно підтверджених випадків захворювання на новий грип. У Мексиці влада підтвердила 16 смертей від цієї хвороби, в США померла одна людина.

Радіо Свобода