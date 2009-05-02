У ДТП на Одещині постраждали 18 осіб

В Одеській області під час зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою постраждали 18 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 03.45 поблизу села Маяки Білгород-Дністровського району.

Водій мікроавтобусу „Ford-Transit”, який перевозив 15 пасажирів, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з вантажівкою „Газель”, де перебували 2 осіб. В результаті постраждали 18 осіб, серед них 1 дитина, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Біляївської центральної райлікарні.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.