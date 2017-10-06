В Одеській області водолази вилучили снаряди з нацистського судна, що затонуло у свій перший рейс (фото)

У Татарбунарському районі Одеської області з виявленого влітку в Чорному морі німецького судна часів війни «Теодоріх» на сьогодні піднято майже 12 тисяч вибухонебезпечних предметів - патронів, детонаторів і снарядів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники продовжують проводити підводне розмінування в акваторії Чорного моря поблизу села Лебедівка. Усього залучено 3 одиниці спеціальної техніки, 1 плавзасіб та 10 чоловік особового складу.

Станом на ранок 5 жовтня, рятувальники вилучили 11953 вибухонебезпечні предмети, зокрема, 3427 детонаторів, 8,5 тис. стрілецьких патронів, 26 артилерійських снарядів калібру 75 мм. Згодом вони будуть знешкоджені.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня біля села Лебедівка Татарбунарського району в акваторії Чорного моря на глибині 15 метрів дайвери виявили затонуле німецьке судно «Теодоріх». Тоді рятувальники повідомили про орієнтовний час перебування на борту боєприпасів.

"Теодоріх" був піднятий німецькими рятувальниками з дна та відремонтований, але вже у перший свій рейс у 1943 році знову затонув після атаки радянської субмарини. Вперше затоплений він був у 1941 році у Херсоні - радянське командування таким чином забезпечило неможливість його захоплення силами Гітлера. Точно невідомо, що за судно це було - за різними даними - "Херсон" або "Волочаївка".