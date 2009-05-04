Свинячий грип пішов на спад

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) констатує спад активності грипу A/H1N1, але закликає не знижувати рівень протидії його розповсюдженню, передає Бі-Бі-Сі.

Загалом, за даними ВООЗ, зафіксовано 900 випадків зараження в 18 країнах на п`яти континентах, і влада має бути напоготові.

Раніше міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель КОРДОВА повідомив, що вірус, який забрав життя 22 осіб у Мексиці, минув найвищу стадію в період між 23 і 28 квітня. «Розвиток епідемії в даний час перейшов у стадію спаду», - сказав він.

Офіційний представник ВООЗ Грегорі ХАРТЛ, коментуючи заяву мексиканського міністра, сказав, що поточний "період активності" (вірусу) міг пройти.

"Ми не можемо ослабити пильність. Є висока вірогідність того, що вірус повернеться, особливо в холодний сезон", - додав він.

На даний момент передача інфекції від людини до людини підтвердилася в 6 країнах.

У Мексиці від вірусу ймовірно померли більш як 100 осіб, хоча офіційно лікарі потвердили смерть від інфекції в 22 випадках.

Тим часом, США заявляють про те, що кількість підтверджених випадків зараження в країні виросла із 160 до 244.

Перші випадки захворювань почались одразу після закінчення зимового сезону в північній півкулі, що дає підставу експертам передбачати, що інфекція може повернутися восени.

Експерт ВООЗ з проблем здорового харчування Бен ЕМБАРЕК заявив, що після того, як у Канаді було знайдено свині, заражені новим вірусом, потрібно бути особливо обережними.

Проте, за його словами, знищення цих тварин не допоможе боротьбі з розповсюдженням вірусу, а свинина й зараз є безпечною для вживання в їжу.