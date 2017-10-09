Суд окупантів в Криму залишив у силі вирок "українському диверсанту" Сулейманову

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив без задоволення апеляцію фігуранта «справи кримських диверсантів» Редвана Сулейманова.

Як повідомляє Крим.Реалії, вирок Залізничного суду залишено в силі, Сулейманова направлять відбувати покарання в колонії загального режиму.

Адвокат Сулейманова Еміль Курбедінов просив визнати підзахисного невинним. Він також нагадав про наявність у справі суперечливих рішень про міру запобіжного заходу – одним рішенням суддя відмовив у продовженні тримання під вартою, другим – від імені того ж судді – через два дні задовольнив вимоги ФСБ про продовження арешту підсудного.

Сам Сулейманов просив визнати його винним у менш тяжкій частини статті, яка передбачає покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Прокурор на засіданні суду заявив, що обрана міра покарання, обрана судом першої інстанції "обґрунтована, у відповідності з характером злочину і розміром шкоди".

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2016 року на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про те, що Сулейманов був затриманий ФСБ РФ.

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Днем раніше один з російських прокремлівських телеканалів показав відео допиту третього "українського диверсанта", який затриманий за нібито підготовку теракту в окупованому Криму.

Чоловік, який представився як Редван Сулейманов, що проживає в Запоріжжі, сказав, що в жовтні був нібито завербований в якості "агента української розвідки".

До цього за вигадані ФСБ теракти в окупованому Криму також були затримані українці Панов Євген та Андрій Захтей.