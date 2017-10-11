На Тернопільщині заборонили концерти артистів, які виступають в Росії чи на окупованих територіях

На Тернопільщині заборонили проведення концертів у комунальних закладах артистам, які гастролюють на території Росії чи в Криму. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, таке рішення прийняли члени постійної депутатської комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської обласної ради.

Читайте такожНебажані гості в Одесі: опубліковано "чорний список" артистів, чиї концерти зриватимуть (фото, відео)

«Заборонити проведення концертів та інших розважальних заходів в обласних комунальних закладах та на території області організаціями та окремими особами театральної та концертної діяльності, котрі здійснюють свою діяльність, проводять концерти, гастролі, беруть участь у різноманітних розважальних заходах на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України під час російсько-української війни», – сказано в рішенні.

Також члени комісії вказали на недопрацювання директору обласного драмтеатру Борису Репці, що він оперативно не відреагував на появу афіш у Тернополі, які кілька тижнів повідомляли про проведення у театрі концерту артиста Сергій Бабкіна, який концертував в Росії та Криму.

Репка запевнив, що не підписував угоди з гастролерами, навпаки, повідомив організаторам концерту, що не підпише з ним угоду, якщо не отримує погодження на цей концерт від облради.

Читайте такожБабкін прокоментував свої гастролі в Росії і окупованому Криму

Аби попередити в майбутньому будь-які подібні непорозуміння, члени комісії вирішили накласти заборону на гастролі артистів, які гастролюють на території Росії чи в окупованих територіях.

У свою чергу організатори концерту Бабкіна в Тернополі уже повідомили, що через скасування заходу всі, хто придбав квитки, зможуть повернути свої гроші.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові зірвали концерт українського співака Сергія Бабкіна, який гастролює у Росії та Криму.