На Тернопільщині заборонили концерти артистів, які виступають в Росії чи на окупованих територіях
Зокрема, у Тернополі вже скасували концерт Сергія Бабкіна через його виступи в Росії та окупованому Криму.
На Тернопільщині заборонили проведення концертів у комунальних закладах артистам, які гастролюють на території Росії чи в Криму. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, таке рішення прийняли члени постійної депутатської комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської обласної ради.
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«Заборонити проведення концертів та інших розважальних заходів в обласних комунальних закладах та на території області організаціями та окремими особами театральної та концертної діяльності, котрі здійснюють свою діяльність, проводять концерти, гастролі, беруть участь у різноманітних розважальних заходах на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України під час російсько-української війни», – сказано в рішенні.
Також члени комісії вказали на недопрацювання директору обласного драмтеатру Борису Репці, що він оперативно не відреагував на появу афіш у Тернополі, які кілька тижнів повідомляли про проведення у театрі концерту артиста Сергій Бабкіна, який концертував в Росії та Криму.
Репка запевнив, що не підписував угоди з гастролерами, навпаки, повідомив організаторам концерту, що не підпише з ним угоду, якщо не отримує погодження на цей концерт від облради.
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Аби попередити в майбутньому будь-які подібні непорозуміння, члени комісії вирішили накласти заборону на гастролі артистів, які гастролюють на території Росії чи в окупованих територіях.
У свою чергу організатори концерту Бабкіна в Тернополі уже повідомили, що через скасування заходу всі, хто придбав квитки, зможуть повернути свої гроші.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові зірвали концерт українського співака Сергія Бабкіна, який гастролює у Росії та Криму.