Нафтогаз сповна розрахувався з Газпромом за квітневий газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у квітні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспондентуі УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

При цьому він додав, що «від кореспондентського банку «Газпрому» одержано підтвердження, що гроші у них на рахунку».

Представник компанії не уточнив суму платежу за спожитий у квітні газ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

28 квітня начальник управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що «Нафтогаз України» планує в квітні імпортувати близько 2,3 млрд. куб. м російського газу.