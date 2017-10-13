Бойовик заробив півмільйона гривень на оформленні українських пенсій жителям "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури блокували схему фінансування терористичного угруповання «ЛНР» через проведення оборудки з отриманням пенсій громадянами з тимчасово окупованих територій.

Як передає прес-центр СБУ, оперативники СБ України встановили, що протиправну схему організував учасник одного із незаконних збройних формувань «ЛНР». Він залучив до її реалізації сім’ю переселенців із Луганська, кур’єра-перевізника та ще декількох осіб.

«Зловмисник підшукував на Луганщині людей пенсійного віку, пропонував оформлювати та отримувати у Харкові українські пенсії за його посередництва. Співробітники спецслужби задокументували, що після зняття грошей з карток кур’єр переправляв їх до «ЛНР» організатору. Учасник угруповання потім віддавав частину суми пенсіонерам, а решту грошей забирав собі та спільникам», – йдеться в повідомленні.

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Орієнтовний «прибуток» зловмисників склав близько п’ятсот тисяч гривень. Оперативники СБ України провели низку санкціонованих обшуків у Харкові та Попасній Луганської області в автомобілях та помешканнях учасників схеми. Під час їх проведення правоохоронці вилучили понад шістдесят банківських карток, переселенські довідки та копії паспортів громадян, які проживають на неконтрольованих територіях. У зловмисників вилучено більше ніж сто тисяч гривень та «чорну бухгалтерію», яка підтверджує проведення оборудки.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за статтями 258-3 та 258-5 Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства перевіряється інформація щодо участі у схемі чиновників державних соціальних установ.