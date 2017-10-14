Знищує будь-яку бронетехніку: Турчинов заявив про успішні випробування українського ПТРК "Скіф"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє про успішні випробування українського протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) «Скіф».

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

«Ракетні випробування нового протитанкового ракетного комплексу «Скіф», які проходили як в Україні, так і за кордоном, зокрема, в умовах надвисоких температур у пустелі, відбулися успішно», - зазначив Турчинов.

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За його словами, ракети ПТРК «точно, без промаху, вражають цілі на відстані до 5,5 кілометрів».

Секретар РНБО також повідомив, що бойова частина ПТРК «Скіф» «показала унікальний результат, пропалюючи броню товщиною до 1 метра».

«Тобто в світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським «Скіфом», - резюмував Турчинов.