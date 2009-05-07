Тимошенко побувала на місці пожежі (додані фото)

Сьогодні в Дніпропетровську в будівлі обласної державної адміністрації прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в залі гральних автоматів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після прильоту до Дніпропетровська прем`єр-міністр відразу ж побувала на місці пожежі й оглянула згоріле приміщення.

Після цього вона відвідала лікарню, в якій перебувають постраждалі під час пожежі.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську сьогодні вночі в приміщенні залу гральних автоматів сталася пожежа, в результаті якої загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.

За даним фактом Жовтневий райвідділ міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

У зв`язку з цією трагедією прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відмінила запланований на сьогодні візит до Праги на саміт ініціативи “Східне партнерство” й відбула до Дніпропетровська.