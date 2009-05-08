Долар поступився гривні на копійку

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9730/8,0160, до 12:00 ціни впали до 7,9480/7,9720. На час закриття цінові рівні піднялися до 7,9600/7,9850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 11:15 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,7500, а також купував у банків невикористану за призначенням у відведений для цього термін валюту, придбану на минулих аукціонах, за курсом 7,7156.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2440/60, до 12:00 звузився спред 0,2441/51. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2444/53. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,4900 (-0,2075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3345/1,3430. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6645/10,7275, до 12:00 ціни пішли вниз до 10,6540/10,6790. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,6575/10,6825.

За даними НБУ, середньозважений курс за результатами торгів доларом США на міжбанку становив 783,054 грн. за 100 доларів США.