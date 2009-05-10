Сьогодні в Києві поховано відомого тележурналіста Ігоря Пелиха
15:52, 10 травня 2009Суспільство
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Журналіст загинув в автокатастрофі
Сьогодні в Києві на Байковому кладовищі поховано відомого тележурналіста Ігоря Пелиха, життя якого трагічно обірвалося 8 травня.
Попрощатися з Ігорем прийшло сотні людей. Серед них - відомі політики, співаки, журналісти, друзі, шанувальники.
Як повідомляв УНІАН, І.Пелих загинув в автокатастрофі, що сталася у Києві на Проспекті Перемоги близько 5-ої години ранку.
Йому було 35 років. Був одружений. Батько трьох дітей.
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