Сьогодні в Києві поховано відомого тележурналіста Ігоря Пелиха

Сьогодні в Києві на Байковому кладовищі поховано відомого тележурналіста Ігоря Пелиха, життя якого трагічно обірвалося 8 травня.

Попрощатися з Ігорем прийшло сотні людей. Серед них - відомі політики, співаки, журналісти, друзі, шанувальники.

Як повідомляв УНІАН, І.Пелих загинув в автокатастрофі, що сталася у Києві на Проспекті Перемоги близько 5-ої години ранку.

Йому було 35 років. Був одружений. Батько трьох дітей.