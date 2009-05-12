Світові ціни на нафту знизилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 11 травня на провідних нафтових біржах знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 57,48 (-0,66) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,50 (-0,13) дол./бар.

