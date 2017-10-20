Дівчинка виросла: 19-річна дочка Сильвестра Сталлоне з насиченим макіяжем і в мереживній білизні (відео)

Середня дочка Сильвестра Сталлоне Сістіно ностальгує за відвертими зйомками для календаря журналу LOVE і опублікувала його тизер в Instagram.

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Може, дівчина натякає редакційній команді, що вона не проти знову взяти участь у зйомках, пише ТСН. У відео Сістіно з'явилася в чудовому образі – ефектному і сексуальному: з насиченим макіяжем і в мереживній білизні Marc Jacobs дівчина демонструє свою струнку фігуру і пружні сідниці.