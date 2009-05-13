МВФ: криза в Європі триватиме не менше року

Економічна криза в Європі, швидше за все, триватиме до другої половини 2010 р., хоча може затягнутися і на довший час, якщо уряди європейських країн не нададуть серйознішої підтримки нестійким фінансовим інституціям і не діятимуть спільно, щоб дати гідну відповідь рецесії. Таку заяву зробив Міжнародний валютний фонд (МВФ), передає Associated Press.

Згідно з останнім прогнозом МВФ, тільки цього року економіка 16 країн, які використовують євро як національну валюту, скоротиться на 4,2%. При цьому в Німеччині ВВП скоротиться на 5,6% через значне скорочення об`ємів експорту. За даними організації, становище поліпшиться тільки 2010 р., коли скорочення економіки єврозони буде 0,4%, а Німеччині - 1%. Водночас МВФ прогнозує, що в країнах, де формується ринкова економіка, ВВП скоротиться цього року на 4,9%, проте в 2010 р. зростання їх економіки складе 0,7%.

Тим часом директор Європейського департаменту МВФ Марек Бєлка заявив, що "заходи, вжиті для боротьби з фінансовою кризою, вже забезпечили непогану базу для поступового відновлення економіки, проте необхідні подальші дії, переважно у фінансовому секторі, спрямовані на те, щоб повернути довіру ринку і прискорити відновлення". Заходи, про які говорив М.Бєлка, включають забезпечення ліквідності і рекапіталізацію компаній як громадського, так і приватного сектора. Крім того, глава Європейського департаменту зазначив, що банки з проблемними активами повинні одержувати державну підтримку. Європа повинна скоординувати зусилля, щоб краще протистояти рецесії, додав М.Бєлка.

Дані щодо стану економіки зони євро за I квартал 2009 р. будуть оприлюднені 15 травня. Аналітики чекають, що ці дані покажуть скорочення економіки зони євро в січні-березні ц.р. на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі показники виявляться навіть гіршими за дані за підсумками IV кварталу 2008 р., згідно з якими ВВП єврозони скоротився на 1,6%.

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