Вартість офісних приміщень у Києві (по районах)

Середня вартість офісних приміщень в Києві у квітні цього року знизилася на 4,03% – до 1911 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траекторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у квітні на ринку комерційної нерухомості відзначалося збільшення, порівняно з березнем, кількості заявок на придбання і оренду об`єктів комерційного призначення. Кількість операцій з продажу офісів зросла на 2,3%.

За даними компанії, найбільше ціни знизилася в Святошинському (-11,79%) і Шевченківському (-8,64%) районах, зокрема, в зоні низької ділової активності Шевченківського району був найбільший спад (-13,29%). Практично стабільними були ціни в Оболонському районі, де зафіксовано їх збільшення в межах 0,46%. Незначним також було збільшення цін в Дарницькому (+0,93%) і Дніпровському (+0,81%) районах столиці.

Середня вартість квадратного метра офісних приміщень в центрі міста становить 4874 тис. дол., у Голосіївському районі – 1629 дол., Дарницькому – 1063 дол., Деснянському – 1020 дол., Дніпровському – 1065 дол., в Оболонському – 1514 дол., Печерськом – 2658 дол., Подільському – 1714 дол., Святошинському – 1616 дол., Солом’янському – 1319 дол., у Шевченківському – 2548 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість офісних приміщень в Києві в березні ц.р. знизилася на 3,3% – до 2012 дол. за 1 кв.м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траекторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української рієлторської групи.