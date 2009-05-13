Ще один скандал на «Євробаченні»

Голландія може відмовитися від участі в конкурсі «Євробачення-2009», якщо місцева влада розжене гей-парад, який запланований у Москві на 16 травня. Про це заявив учасник голландської групи "The Торреrs" Гордон. Його підтримав міністр освіти цієї країни. Чиновник вже заявив, що зараз це питання розглядається на офіційному рівні.

Эхо Москвы