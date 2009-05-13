УЄФА поки не може довірити Києву фінал Євро-2012

На сьогоднішньому засіданні в Бухаресті Виконавчий комітет УЄФА вивчив і обговорив хід підготовки інфраструктури для проведення фінальної стадії чемпіонату Європи-2012, який пройде з 9 червня по 1 липня 2012 року в Польщі і Україні.

Після докладного розгляду звітів адміністрації УЄФА про темпи підготовки і консультацій з національними асоціаціями, яким довірена організація турніру, виконком ухвалив наступні рішення щодо міст, де повинні проводитися матчі Євро-2012.

Чотири основних і два резервні польські міста добилися прогресу в підготовці інфраструктури. УЄФА вважає, що на даний момент всі шість міст повністю відповідають вимогам для проведення матчів Євро-2012, хоча для належної і повноцінної відповідності вимогам турніру їм ще належить виконати величезний об`єм роботи, інформує офіційний сайт УЄФА.

Тому Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення затвердити як офіційні міста Євро-2012 чотири міста, які спочатку пропонувала Футбольна федерація Польщі на етапі розгляду заявок. Цими містами є:

Варшава

Вроцлав

Гданськ

Познань

Відповідно, два резервні міста - Хожув і Краків - не одержали статусу офіційних міст турніру і позбулися статусу резервних міст.

Міста-господарі в Україні

Ретельна перевірка виявила серйозні інфраструктурні недоліки в усіх українських містах, що претендують на право приймати матчі турніру. Щоб відповідати вимогам проведення таких крупних змагань, як фінальна стадія чемпіонату Європи з футболу, має бути виконана значна робота. Прийнявши до уваги ризик, пов`язаний з підготовкою інфраструктури для Євро-2012, Виконавчий комітет УЄФА вирішив:

- затвердити Київ як місто для проведення матчів групової стадії, матчу або матчів чвертьфіналу і одного матчу півфіналу;

- не затверджувати Київ як місто для проведення фіналу Євро-2012. Фінальний матч відбудеться в Києві тільки в тому випадку, якщо до 30 листопада 2009 року будуть виконані умови, що стосуються стадіону, інфраструктури аеропорту, регіонального транспорту і розміщення;

- поки що не затверждувати/призначати Донецьк, Львів і Харків містами для проведення матчів групової стадії Євро-2012. Містам дано час до 30 листопада 2009 року, щоб виконати умови, що стосуються стадіонів, інфраструктури аеропортів, регіонального транспорту і розміщення. Ті міста, які до зазначеного терміну не виконають умови, не буде затверджено/призначено містами для проведення матчів Євро-2012;

- не затверждувати/призначати Дніпропетровськ і Одесу містами для проведення матчів і не враховувати їх у якості резервних міст. УЄФА вважає, що при існуючих недоліках стадіонів, інфраструктури аеропортів, регіонального транспорту і розміщення ці два міста не відповідатимуть вимогам турніру.

Коментуючи рішення Виконавчого комітету УЄФА, президент європейського футбольного союзу Мішель Платіні заявив:

"В останні декілька місяців ми побачили прогрес. Проте варто нагадати обом країнам, що ще належить виконати величезний об`єм роботи. Зокрема, Україні терміново необхідно вирішити ряд питань щодо інфраструктури, щоб переконати виконком УЄФА в тому, що міста-кандидати на проведення матчів Євро-2012 дійсно здатні провести їх.

Ми повинні поважати рішення Виконавчого комітету від 18 квітня 2007 року, коли право проведення чемпіонату Європи-2012 було віддане Польщі і Україні. Це рішення було підтверджене на Конгресі УЄФА в березні 2009 року, коли було відзначено значення проведення турніру світового рівня для популяризації і розвитку футболу в східній частині Європи.

Користуючись можливістю, я хочу подякувати польським містам Хожув і Краків, а також українським Дніпропетровську і Одесі за їх участь в підготовці до Євро-2012”.