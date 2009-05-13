ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) в середу переглянула прогноз падіння світового попиту на нафту цього року до 1,57 млн. барелів на добу порівняно з попереднім прогнозом, що передбачав спад на 1,37 млн. барелів на добу. Як передає Reuters, про це йдеться в повідомленні організації.

Згідно з новим прогнозом, попит становитиме 84,03 млн. бар. на добу.

ОПЕК очікує, що попит на нафту, що постачається її учасниками, скоротиться цього року на 2,2 млн. бар. на добу, а не на 2,1 млн. бар., як у попередньому прогнозі.

Картель знизив прогноз видобутку країнами, які не є його учасниками, на 700 тис. бар. на добу - до 50,54 млн. барр., і повідомив, що видобуток нафти ОПЕК, не враховуючи Іраку, в квітні зросла на 220 тис. барр. на добу порівняно з березнем - до 25,81 млн. бар. - перше зростання за підсумками місяця з липня 2008 року.

Борючись з падінням світових цін на нафту, що досягли в липні минулого року рекордних 147 дол./бар., ОПЕК скоротила видобуток на 4,2 млн. бар. на добу з вересня минулого року. У квітні країни ОПЕК дотримувались квот на 77% порівняно з 82% у березні.

Впавши у грудні до 32 дол./бар., ціна нафти зростає, наближаючись зараз до 60 дол./бар., але ОПЕК вважає, що це зростання пов`язане лише з поліпшенням настрою інвесторів і не відображає реального співвідношення попиту і пропозиції.

"Ціни тримаються вище 50 дол./бар. завдяки, здебільшого, ринковим настроям, а не фундаментальним показникам. Значні ризики зберігаються, оскільки показники нафтового ринку незбалансовані внаслідок скорочення попиту і зростання пропозиції", що триває, - йдеться в доповіді організації.

Управління енергетичної інформації США (EIA) 12 травня ц.р. знов знизило прогноз світового попиту на нафту цього року, цього разу на 420 тис. барр. на добу - до 83,67 млн. бар. - мінімального рівня за п`ять років. Таким чином, EIA прогнозує зниження попиту на 1,8 млн. бар. на добу порівняно з минулим роком.