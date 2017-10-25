На Львівщині солдат-контрактник викрав з військової частини зброю і набої

Солдат-контрактник викрав з військової частини на Львівщині, в якій служив, зброю, набої, телефон. Як з’ясувалося, у минулому він має сім судимостей. Про це повідомили у львівському управлінні департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Читайте такожЖахливі умови в казармах "Десни": Полторак звільнив трьох офіцерів (відео)Контрактник викрав з військової частини автомат Калашникова, два магазини до нього, мобільний телефон. Поліція затримала 41-річного солдата-контрактника, уродженця міста Кам’янка-Бузька.

«Автомат Калашникова та два споряджені магазини до нього з 60 набоями, а також мобільний телефон львів’янин поцупив у свого ж колеги, скориставшись вдалою нагодою. Усвідомлюючи, що інцидент не залишиться непоміченим, злодій зв’язався зі своїм знайомим, потім самовільно покинув межі військової частини і передав йому викрадене майно для схову», ‒ йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловік вже має сім судимостей за крадіжки, незаконне заволодіння автотранспортом та зберігання наркотичних засобів.

У гаражі спільника солдата правоохоронці виявили та вилучили автомат, набої та телефон. Самого солдата затримали відповідно до ст.208 КПК України. Затримання та обшук проводили оперативники львівського УДВБ НПУ, військова служба правопорядку Яворівського гарнізону та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону.

Чоловіку мають оголосити підозру за ч.3 ст.410 КК ("викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем") та обрати йому міру запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років. Тривають заходи і щодо кваліфікації дій його спільника.