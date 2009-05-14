Кабмін назвав турецьку компанію відповідальною за термінал у Борисполі

Кабінет Міністрів України визначив турецьку компанію «Догуш Іншаат» відповідальною за будівництво термінального комплексу D державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на засіданні КМУ журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Вона (ця компанія – УНІАН) буде оператором, одержуватиме всі гроші і здаватиме роботи», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, даний документ є "просто підтвердженням позиції" щодо підрядника будівництва.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2008 р. було визначено переможця тендеру на будівництво терміналу D в «Борисполі» - турецька група «Dogus/Alarko/YAD». Контракт на будівництво між державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і головним підрядником - турецькою компанією «Догуш Іншаат» було підписано 26 вересня 2008 року.

Будівництво має зайняти 29 місяців. 19 листопада 2008 року майданчик, запланований для нового термінального комплексу D в аеропорту «Бориспіль», офіційно передали турецькій компанії «Догуш Іншаат» для початку будівельних робіт. Проте будівництво розпочалося лише в середині весни 2009 р. через тяганину з дозвільними документами на будівництво.

Вартість контракту на будівництво терміналу D становить 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. – японська кредитна лінія і 210 млн. дол. – власні кошти ДП МА “Бориспіль”.

Проектом термінального комплексу передбачене будівництво пасажирського терміналу, перону для повітряних суден, автомобільних доріг, автомобільної естакади, стоянок для автотранспорту, резервуару-накопичувача дощових стоків й інших виробничо-технологічних об`єктів. Пропускна спроможність терміналу D становитиме до 3 тисяч людей на годину. Введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» (будівництво терміналу D) на термін 30 років і на суму до 19 млрд. 92 млн. ієн (близько 180 млн. дол.).

16 червня 2005 року Верховна Рада ратифікувала дану угоду.