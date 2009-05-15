Ющенко підписав указ про постачання нафти до Європи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом затвердив план невідкладних заходів із забезпечення реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Відповідний указ (№329/2009 від 14 травня) опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Президент доручив Міністерству закордонних справ України, Міністерству палива та енергетики за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» впродовж травня 2009 року вжити заходів з підготовки і проведення за участю представників Європейської комісії, Азербайджану, Грузії, Литви, Польщі та інших зацікавлених держав презентації техніко-економічного обгрунтування проекту ЄАНТК, затвердженого 24 квітня 2009 року, і проробити питання підписання за результатами презентації спільного меморандуму про підтримку реалізації проекту ЄАНТК.

МЗС і Мінпаливенерго Президент доручив впродовж травня внести в установленому порядку узгоджені пропозиції про створення міжвідомчої робочої групи з координації роботи щодо реалізації проекту ЄАНТК.

Мінфіну, Мінпаливенерго за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» до липня доручено забезпечити залучення в установленому порядку кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 40 млн. дол. для реалізації ВАТ «Укртранснафта» проекту будівництва додаткового резервуару нафти місткістю 120 тис. тонн на морському нафтовому терміналі «Південний» і вжити заходів для початку реалізації будівництва.

Разом із тим, Президент доручив Кабміну за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» до липня забезпечити ініціацію розгляду питання про збільшення в установленому порядку статутного капіталу ТОВ «Міжнародне трубопровідне підприємство «Сарматіа».

МЗС, Мінпаливенерго за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» Президент доручив до липня проробити питання щодо залучення Білорусі, Казахстану, Словаччини, Чехії і Росії до реалізації проекту ЄАНТК.

Кабміну за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» до серпня доручено вжити заходів для технічного забезпечення послідовного прокачування різних сортів нафти за маршрутом Броди – Кралупи (Чеська Республіка) з використанням південної частини діючої системи «Магістральні нафтопроводи «Дружба».

Кабміну за участю ВАТ «Укртранснафта» доручено до серпня активізувати роботу із залучення додаткових інвестицій для забезпечення реалізації проекту ЄАНТК, зокрема зі створенням міжнародного інвестиційного фонду.

Кабміну за участю НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртранснафта» до вересня доручено вжити заходів для забезпечення використання нафтопроводу Одеса – Броди в проектному напрямі для транспортування на економічно вигідних умовах нафти до українських і іноземних нафтопереробних заводів, зокрема щодо укладення операторської угоди з ТОВ «Міжнародне трубопровідне підприємство «Сарматіа», а також проробити питання щодо зміни на взаємовигідних умовах маршруту транспортування російської нафти (яка транспортується нафтопроводом Одеса – Броди) на маршрути «Самара – Великоцьк – Кременчук – МНТ «Південний» і «Самара – Головашовка – Кременчук – МНТ «Південний».

Також своїм Указом Президент ліквідовував міжвідомчу робочу групу з опрацьовування питань забезпечення роботи нафтопроводу Одеса – Броди у проектному напрямі.