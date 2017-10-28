У Житомирі приготували найдовший в Україні шашлик на мангалі

У Житомирі в п'ятницю, 27 жовтня, встановлено рекорд України з приготування найдовшого шашлика.

Як повідомили УНІАН організатори рекорду, Шашлик вагою понад 320 кг підсмажили на мангалі довжиною у майже чверть кілометра.

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“Йдеться про рекорд - найдовший в Україні і світі шашлик на мангалі!»,- написала на свой сторінці у Фейсбук керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Представники Національного реєстру рекордів зафіксували нове досягнення - і вручили переможцям відповідний сертифікат, що підтверджує рекорд.

Попередній національний рекорд належав жителю Тернополя Ігорю Парію. 6 червня 2014 року під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда» народився новий рекорд – шашлик завдовжки 210,6 метрів. Незалежний експерт-ресторатор прискіпливо перевірив шашлик на готовність, знімаючи пробу м’яса через кожних 20 метрів по всій довжині шампура.