Кужель пропонує Тимошенко «очолити мафію»

Голова Держкомітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ вважає, що гірші часи для українського бізнесу ще не настали.

Таку думку вона висловила в інтерв`ю газеті «Лівий берег», опублікованому сьогодні.

«Мене сьогодні всі питають: що буде далі? Далі буде ще гірше...", - відзначила О.КУЖЕЛЬ і додала, що по-справжньому бізнесу ще погано не було.

За її словами, останні п`ять місяців бізнес жив «підшкірним жиром» – своїми оборотними коштами. «Сьогодні вони закінчилися. Тоді як у банківській сфері якихось позитивних зрушень за ці п`ять місяців не відбулося, а Нацбанк не зробив нічого для відновлення нормального кредитування», - підкреслила О.КУЖЕЛЬ.

Вона відзначила, що робота її комітету полягає в зменшенні кількості необхідних дозволів, спрощенні процедур для бізнесу: «Все для того, щоб бізнесу гроші заощадити». «Тільки дати йому ці гроші я, на жаль, не можу. І ТИМОШЕНКО не може – без НБУ не впоратися», - підкреслила голова Держкомітету.

При цьому, О.КУЖЕЛЬ розкритикувала дії НБУ. Зокрема, вона погодилася з думкою, що сьогодні голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ зайнятий лише наповненням «тіньової каси» для президентської кампанії Віктора ЮЩЕНКА. «Не тільки у вас таке враження! Зрозуміло, що без узгодження з Президентом В.СТЕЛЬМАХ нічого робити не буде», - сказала вона.

«Іншого не можу зрозуміти: як можна власну країну так не любити?! Це до депутатів питання. Врешті-решт, Нацбанк підзвітний Верховній Раді. І жодній політичній силі не можна пробачити бездіяльність щодо НБУ! Не можна, насправді, настільки не любити ТИМОШЕНКО, щоб весь бізнес в Україні угробити!», - заявила О.КУЖЕЛЬ.

«Здається, ТИМОШЕНКО навіть за рейтинги свої вже не переживає. Вона усвідомлює, що потрапила в ситуацію, коли працювати треба на межі, неможливого добиватися, інакше просто не можна», - підкреслила О.КУЖЕЛЬ.

Вона розповіла, що недавно у неї з прем`єром відбулася розмова, в якій О.КУЖЕЛЬ висловила заклопотаність у зв`язку з планами з рекапіталізації банків. «Я з багатьма людьми зустрічалася – від аналітиків до розвідників, всі вони в шоці від позиції НБУ – називають її відверто корупційною, твердять, що з банків, які йдуть зараз на рекапіталізацію, кошти давним-давно виведені. Кабмін рекапіталізує тільки борги громадян і рахунки підприємств! «Ви ж себе закопаєте!» – кажу їй. «А що робити? Не можемо ж ми людей кинути», – відповідає (ТИМОШЕНКО)», - процитувала свою розмову з прем`єром О.КУЖЕЛЬ.

Відповідаючи на запитання, чому прем`єр-міністр на сьогоднішній день перестала вимагати відставки глави НБУ, О.КУЖЕЛЬ сказала, що Ю.ТИМОШЕНКО нічого не змогла зробити: «Скажіть, а що їй було робити? Якщо мафію неможливо перемогти, потрібно або її очолити, або просто справу свою робити. Так, прем`єр масу зусиль доклала для усунення В.СТЕЛЬМАХА, але НБУ – квота Президента, і зробити з цим нічого не можна».

Так вона розповіла, що банкіри, які в вересні-жовтні минулого року напрацьовували антикризову програму, не змогли одержати від Нацбанку інформацію по рефінансуванню, НБУ навідріз відмовився давати її. «Більш того, у глави Наглядової ради НБУ Петра ПОРОШЕНКА цих даних, як з`ясувалося, теж немає», - додала О.КУЖЕЛЬ.

При цьому глава Держкомпідприєництва підкреслила, що без продуманої політики Нацбанку з кризою впоратися буде дуже складно.