«Свинячий» грип мутує і стає агресивнішим

Випадки мутації вірусу A/H1N1 зафіксовано в Мексиці. Вірус, що змінився, здатний привести до нових спалахів грипу, він агресивніший, ніж нинішній.

"У Мексиці зафіксовано випадки, коли імунофлюоресценція (метод визначення кількості антитіл або антигенів у тканинному зрізі) визначає нам вірус А, але не вказує який це підтип. Аналогічні випадки зареєстровані нашими колегами в США і Канаді", - повідомив журналістів директор Національного Центру епідеміології і контролю хвороб Мігель Анхель ЛЕСАНА.

Як повідомляє РІА «Новости»,він не виключив можливості, що новий вірус може бути агресивнішим в порівнянні з вірусом А/H1N1.

"Ми зараз проводимо серію біодосліджень, які дозволять нам одержати закінчену послідовність гена вірусу і тим самим підтвердити або спростувати наші припущення", - відзначив мексиканський учений.

У свою чергу, міністр охорони здоров`я Мексики Хосе Анхель КОРДОВА заявив, що мутація вірусу грипу А/H1N1 набагато серйозніша за вірус СНІДу.

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров`я заявило в середу, що її учені наступного тижня проведуть дослідження гіпотези, висловленої австралійським вірусологом Адріаном ГІБССОМ (Adrian Gibss). Учений припустив, що вірус АH1N1 є "творінням рук людських".

А.ГІББС стверджує, що генетичні характеристики вірусу АH1N1 показують, що він був одержаний в одній з наукових лабораторій.

Разом з тим, американський Центр контролю і попередження хвороб в Атланті заявив, що "на сьогоднішній день немає переконливих доказів, які б підтверджували цю гіпотезу".

Згідно з останніми даними, в Мексиці офіційно підтверджено зараження 2,656 тис. осіб вірусом А/H1N1, 64 хворих померли.

У Нью-Йорку на 5 днів закрито три школи. Сотні дітей відправлені додому з симптомами, які нагадують грип A/H1N1, повідомляє радіо «Свобода».

Всі три школи знаходяться в районі Квінс. Саме цьому районі в кінці квітня були виявлені перші випадки нового грипу. Тоді в іншій школі близько тисячі дітей захворіли після того, як декілька їх товаришів повернулися з поїздки до Мексики. Школа була на тиждень закрита, і хвороба пішла на спад.

Тепер хворих менше, але вірус вже виявлений у чотирьох дітей і одного викладача, який доставлений в лікарню в критичному стані. Лікарі перевіряють, на що хворі сотні інших дітей.