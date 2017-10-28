Під будівлею Кабміну пройшов марш за легалізацію марихуани (фото)

У Києві біля будівлі Кабміну влаштували акцію «Марш свободи» з вимогою декриміналізації незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків та врегулювання доступу до медичної марихуани.

Як повідомили УНІАН організатори маршу, вимогами учасників акції стали декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків (зберігання невеликих кількостей коноплі без мети збуту), а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів, які сьогодні позбавлені ефективного лікування.

Зокрема, мова йде про реалізацію права медичних та наукових організацій на використання канабіноїдів та їх похідних у наукових та медичних цілях, що на сьогодні є неможливим в Україні завдяки чинному законодавству. Учасники Маршу підтримали звернення українських науковців до Уряду України з вимогою врегулювати порядок обмеженого контрольованого обігу канабісу для наукової діяльності, який передбачений ст. 20 Закону України про наркотичні засоби та прекурсори.

Також учасники маршу очікують змін до Наказу № 188 МОЗ України, який зараз визначає 5 грамів канабісу, як поріг кримінального переслідування за зберігання без мети збуту. Це найнижчий показник серед країн Європи і він призводить до кричущої ситуації, коли левова частка судових вироків за наркозлочини стосується зберігання для особистих потреб, а організована наркозлочинність має найнижчі шанси бути переслідуваною. Про це заявив прес-аташе Маршу Свободи Тарас Ратушний із посиланням на статистику Вищої судової адміністрації України за 2016 рік, де за збут наркотиків було винесено всього 729 вироків, в той час, як за зберігання без мети збуту – 6997, а з них більше 5000 – за зберігання малозначних кількостей.

«Абсолютно очевидно, що чинний законодавчий алгоритм блокує зусилля правоохоронної та судової системи у пріорітетному напрямку діяльності – боротьбі з організованою наркозлочинністю. До 80% кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотиків стосуються не серйозних сусільних викликів, а малозначних випадків зберігання кількох грамів коноплі для особистих потреб, де застосування адміністративного кодексу є єдиною адекватною відповіддю», - заявив Тарас Ратушний.

Робочій групі, створеній Кабінетом Міністрів, необхідно нарешті розробити проект таких змін на виконання Стратегії державної політики щодо наркотиків, йдеться у заяві учасників Маршу Свободи. А саме – визначитися з доцільністю депеналізації деяких діянь, пов’язаних з наркотиками, декриміналізації діянь, передбачених окремими статтями Кримінального кодексу України, шляхом внесення відповідних змін до законодавства із збереженням за цими діяннями статусу адміністративного правопорушення.

Також від уряду вимагають затвердження порядку використання канабісу для наукових цілей згідно ст. 20 Закону України про наркотичні засоби. На думку учасників маршу це дасть змогу нарешті розпочати наукові дослідження канабіноїдів, як анальгетиків та інших лікарських засобів.

У квітні цього року українські вчені звернулися з відкритим листом до Кабінету міністрів України з вимогою врегулювати наукові дослідження терапевтичної дії канабісу та його активних компонентів. Серед підписантів академік Національної академії наук України, доктор біологічних наук Олег Кришталь, доктор медичних наук Віктор Досенко, кандидати біологічних наук Дмитро Ісаєв, Олександр Максимюк та Олексій Болдирєв, кандидати медичних наук Юрій Жигарєв (лікар-інфекціоніст) та Василь Нагібін. На сьогодні свій підпис під відкритим зверненням поставили більше 40 українських науковців.

Цього року Марш Свободи організовано спільно громадськими об’єднаннями «Об’єктивна реальність», «Наркополітика» та «Єдиний досвід» (United Experience) за участі ГО «Українська конопляна асоціація». Наголошується, що організаційний комітет відкритий для участі як недержавних організацій, так і неформальних ініціативних груп, які розділяють вимоги і задачі руху.

Як повідомляє Громадське, правопорядок забезпечують представники поліції. Акція триває без конфліктів та інших інцидентів.