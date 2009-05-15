Сьогодні абітурієнти здають тести з географії

Сьогодні в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії.

Для складання цього тесту зареєструвалося 56 тисяч 690 осіб або 12,9% від загальної кількості зареєстрованих, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

О 10.30 для учасників зовнішнього оцінювання відкриє двері 271 пункт тестування, де працюватимуть 10 тисяч 878 підготовлених працівників. Всього для тестування вже підготовлено понад 4 тисячі аудиторій.

74,8% випускників поточного і попереднього років, які беруть участь у нинішньому тестуванні, обрали для складання тесту з географії українську мову, 21,3% - російську. Інші мови обрало менше половини відсотка учасників.

Найбільше охочих перевірити свої знання з предмету географії виявилося у Києві та Криму (7 тисяч 809 та 4 тисячі 602 особи відповідно), найменше – у Херсонській (940) та Кіровоградській областях (840 учасників).

Тестування з географії розпочнеться об 11.00 і триватиме дві години, протягом яких учасники мають розв’язати 60 завдань із загальної географії, географії материків та океанів, географії України, економічної і соціальної географії світу.

Минулого року кількість охочих перевірити свої знання з географії становила 30 тисяч 896 осіб.