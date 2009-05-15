Севастополь відвідав начальник турецького генерального штабу

Севастополь сьогодні відвідала військова делегація Турецької Республіки на чолі з начальником генерального штабу Збройних Сил Турецької Республіки армійським генералом Ількером БАШБУГОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських Сил України, планом перебування турецьких гостей у Криму було передбачено огляд експозицій Національного музею героїчної оборони та визволення Севастополя «Панорама», покладання вінків до турецького меморіального комплексу, відвідання Ханського палацу у місті Бахчисарай.

На аеродромі Бельбек, що поблизу Севастополя, делегацію військового відомства Турецької Республіки зустрічали заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ, інші посадові особи Генерального штабу ЗС України та командування українського флоту, рота почесної варти та оркестр ВМС ЗС України. На зустріч турецької військової делегації також прибув Почесний консул Турецької Республіки в Україні у місті Сімферополі Сейран ОСМАНОВ.

До складу турецької делегації також увійшли надзвичайний та повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ердоган Шериф ІЩДЖАН та військовий аташе при Посольстві Турецької Республіки в Україні капітан 1 рангу Аргун ГЮНГЬОРЕ.

Як повідомляв УНІАН, візит військової делегації Турецької Республіки до України розпочався 13 травня. Під час перебування представники турецького військового відомства зустрілися з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ та начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ, відвідали Ситуаційний центр Головного командного центру ЗС України, Об’єднане оперативне командування ЗС України та Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” ім. М.К. Янгеля”.

Метою візиту військової делегації Турецької Республіки до України є обговорення питань регіональної безпеки, підготовки та участі підрозділів збройних сил обох країн у миротворчих операціях, впровадження єдиних стандартів управління військами, розвитку відносин між Збройними Силами України та Турецької Республіки.

Відвіданням Севастополя візит турецької військової делегації до України завершується.