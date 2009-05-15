Через Україну має пройти літерний поїзд "Західна Європа - Китай"

Україна і Німеччина створять робочу групу для активізації розвитку транзитного потенціалу між Заходом і Сходом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідної домовленості сьогодні досягнуто за результатами "круглого столу" в Українському союзі промисловців і підприємців за участю представників німецьких і українських залізниць, держорганів, бізнесу, вантажовласників, митних, прикордонних служб.

Як наголошувалось на нараді, громадська організація Українсько-німецький форум виступила з ініціативою прискорити реалізацію проекту з формування й запуску транзитного поїзда з Європи на схід через Україну.

Як відзначив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ, вже кілька років УСПП, Українсько-німецький форум, Deutschen Bahn AG (Німецькі залізниці) і низка компаній працюють над просуванням даного проекту. Проект передбачає запуск літерного контейнерного потягу за маршрутом Західна Європа – Україна – Росія – Казахстан – Китай.

Як наголосив А.КІНАХ, робоча група займатиметься конкретними питаннями, зокрема, організовуватиме підготовку маршруту, наповнення вантажопотоку, займатиметься пошуком інвестицій. На його думку, вже до кінця 2009 р. такий поїзд може розпочати роботу.

Перше засідання робочої групи А.КІНАХ запропонував провести в червні ц.р. На його думку, інвестиції становитимуть сотні мільйонів доларів. При цьому він відзначив, що реалізація проекту передбачає модернізацію залізничних колій.

На першому етапі планується організувати маршрутний контейнерний потяг, що не вимагає значних інвестицій, на другому – організувати маршрутні контрейлерні поїзди (програма створення торгово-транспортної мережі за технологією «від дверей до дверей»).