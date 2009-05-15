Пожежу на центральному ринку Львова загасили
22:12, 15 травня 2009Суспільство
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Експерти встановлюють причини
Пожежу, яка виникла у центрі Львова на найстарішому у місті «Краківському ринку», щойно загасили.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, зараз експерти встановлюють причини пожежі і завдані нею збитки.
За попередніми даними, загорівся один із павільйонів ринку і меблевий салон, який прилягав до житлових будівель, – саме через близькість до житла людей пожежі було присвоєно найвищий ступінь небезпеки.
Інформації про потерпілих у МНС немає.
До ліквідації пожежі також долучалися працівники міліції Львова.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на ринку Львова спалахнула близько 20.30.
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