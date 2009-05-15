Пожежу на центральному ринку Львова загасили

Пожежу, яка виникла у центрі Львова на найстарішому у місті «Краківському ринку», щойно загасили.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС у Львівській області, зараз експерти встановлюють причини пожежі і завдані нею збитки.

За попередніми даними, загорівся один із павільйонів ринку і меблевий салон, який прилягав до житлових будівель, – саме через близькість до житла людей пожежі було присвоєно найвищий ступінь небезпеки.

Інформації про потерпілих у МНС немає.

До ліквідації пожежі також долучалися працівники міліції Львова.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на ринку Львова спалахнула близько 20.30.