Луценко подав до суду на газету Більд

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до суду із позовом на німецьку газету “Більд”, яка, на його переконання, поширила неправдиву інформацію щодо інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні, який стався між делегацією МВС України і представниками місцевої поліції та працівниками аеропорту.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні в ефірі програми “Шустер-Live” на телеканалі «Україна».

«Я подав у суд на газету “Більд”… Буквально сьогодні вона (заява) прийнята до провадження. У вівторок відбудеться перше засідання. Впевнений, що виграю… Я в суді доведу справу щодо “Більду”, і вона буде визнана брехливою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

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Прокуратура Франкфурта-на-Майні закрила справу щодо інциденту, який стався між членами делегації МВС України і представниками поліції та працівниками аеропорту цього міста.

Про це також в ефірі програми “Шустер-Live” на телеканалі «Україна» повідомив Юрій ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні прокуратура Франкфурта-на-Майні закрила справи стосовно мене і мого сина», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, посилаючись на матеріали свого адвоката.

Передбачаючи запитання стосовно відеозапису згаданого інциденту, Ю.ЛУЦЕНКО поінформував, що було звернення української сторони до аеропорту щодо наявності та передачі відеозапису конфлікту. «Ми звернулись до аеропорту. На запитання, що відбулося, мені сказали, що його (запису) не існує», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що він найбільш зацікавлений, щоб запис був знайдений.