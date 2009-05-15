Тимошенко не поділяє побоювань Ющенка щодо "Нафтогазу"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає, що практика розрахунків за газ за рахунок його транзиту територією України є не новою для України і застосовувалась до появи на ринку компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні, коментуючи заяву Президента про те, що така форма розрахунку призведе до банкрутства компанії.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що сьогодні нічого не загрожує власності НАК «Нафтогаз України».

«У жодному випадку сьогодні, коли пройшло оздоровлення, коли нормально працює НАК «Нафтогаз», нічого не загрожує власності НАК «Нафтогаза» і можу запевнити вас, що НАК «Нафтогаз» вчасно розраховується, повністю свої зобов`язання виконує і працює сьогодні доволі впевнено фінансово. Нам вдалося за рік з невеликим навести порядок повністю в газовій сфері», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.