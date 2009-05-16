Голова Нацбанку: 12 числа я нічого не підписував

Скасування мораторію на дострокове розірвання депозитних договорів можливе після завершення процесу рекапіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

При цьому він спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що 12 травня 2009 року вже було підписано постанову про скасування мораторію. «12 числа я нічого не підписував», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, з жовтня 2008 року Нацбанк ввів мораторій на дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Представники Кабінету Міністрів і Національного банку України заявляли, що до процесу рекапіталізації за участю держави готуються банк «Надра», «Укргазбанк», банк «Фінанси і кредит», «Родовід Банк», банк «Київ», «Імексбанк» і «Укрпромбанк».