Світові ціни на нафту різко впали

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 15 травня на провідних нафтових біржах різко знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 55,98 (-2,61) дол./бар. (з постачанням у липні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,34 (-2,28) дол./бар. (з постачанням у червні).