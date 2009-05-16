Світові ціни на нафту різко впали
00:36, 16 травня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 15 травня на провідних нафтових біржах різко знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 55,98 (-2,61) дол./бар. (з постачанням у липні);
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 56,34 (-2,28) дол./бар. (з постачанням у червні).
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