Кабмін дає гроші на українську школу-колегіум у Севастополі

Рішення про виділення з державного бюджету 24 млн. грн. на продовження будівництва школи-колегіуму в Севастополі прийнято 13 травня на засіданні Кабінету Міністрів України. Про це УНІАН повідомили у відділі у справах преси й інформації Севастопольської міської державної інформації. За інформацією адміністрації міста, виділені кошти підуть на завершення робіт із закладення фундаменту й на будівництво безпосередньо будівлі школи.

Перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН так прокоментував рішення Кабінету Міністрів України: «ми раді, що, попори кризу й дефіцит бюджетних коштів, уряд знайшов можливість профінансувати продовження будівельних робіт на такому важливому для гуманітарної сфери міста об`єкті». За його словами, «для Севастополя було важливо одержати ці кошти, адже будівництво школи йде на умовах співфінансування». Він висловив сподівання, що «міська рада Севастополя виконає свою обіцянку й ухвалить рішення про фінансування частини робіт за рахунок міського бюджету».

Як повідомляв УНІАН, загальна кошторисна вартість будівництва севастопольської школи-колегіуму (у місті його вже давно називають «українська школа-колегіум», оскільки, як планується, навчання і виховний процес тут вестимуться українською мовою) становить 62 млн. грн. У 2008 році на ці цілі було виділено 5,5 млн. грн. З них кошти державного бюджету становили 5 млн. грн., кошти міського бюджету – 500 тис. грн. Міська рада кілька разів відмовлялася виділити «міську частку» фінансування, звинувачуючи виконавчу владу в ненаданні звітних матеріалів щодо раніше виділених 500 тисяч гривень. Міська адміністрація відкидала ці звинувачення, заявляючи, що такий звіт міськраді вона надавала. Голова міськадміністрації Сергій КУНІЦИН відмову міськради у співфінансуванні об`єкту неодноразово називав «політичним цинізмом».