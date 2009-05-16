Хто вбив інкасаторів у Харкові?

Генеральна прокуратура України вважає, що оперативними службами та органами слідства, які провадять розслідування кримінальної справи за фактами розбійних нападів на інкасаторів ряду банків Харкова, не вжито вичерпних заходів для розкриття злочинів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це йшлося на виїзній нараді у Харкові, яку провів заступник Генерального прокурора України Віктор ПШОНКА в рамках здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукових заходів та розслідуванням «справи інкасаторів».

У ході наради, в якій взяли участь заступники міністра внутрішніх справ України, відповідальні за організацію досудового слідства та карного розшуку, було дано принципову оцінку роботі правоохоронних органів Харківської області. Визнано, що оперативними службами та органами слідства не вжито вичерпних заходів для розкриття злочинів.

У зв’язку з цим стосовно ряду працівників поставлено питання про притягнення до відповідальності. Міністерству внутрішніх справ запропоновано сформувати слідчо-оперативну групу у складі найбільш досвідчених працівників.

Також прийнято рішення про вжиття додаткових спільних заходів, спрямованих на активізацію оперативно-розшукової роботи та розслідування зазначених резонансних злочинів, виконання яких контролюватиметься Генеральною прокуратурою України та МВС, повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. у Харкові було вчинено напад і вбивство трьох інкасаторів. Жінку, яка стала свідком нападу, було поранено. Нападники застосували автоматичну зброю. Вони зникли з місця злочину на двох автомобілях, один з яких інкасаторський ВАЗ 2109. За даними міліції, нападники викрали 300 тис. грн. банківських грошей.

У квітні 2009 р. прокурор Харківської області Василь СИНЧУК за статтею «бандитизм» об`єднав у одну всі справи за всіма фактами нападів на інкасаторів у Харкові, які були вчинені невідомими особами протягом 2001 – 2009 років.

За даними прес-служби прокуратури, протягом 2001-2009 років у Харкові учасники банди вчинили 4 зухвалі розбійні напади, зокрема, із застосуванням вогнепальної зброї на екіпажі інкасації Харківської філії АКБ «Правексбанк», Харківського обласного управління ВАТ «Ощадбанк» та АППБ «Аваль» у м. Харкові, під час яких убито 10 осіб, спричинено тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості чотирьом особам, викрадено близько 1 млн. 219 тис. грн., понад 33,5 тис. доларів США, 4,3 тис. євро, 37 тис. російських рублів, 3 автомобілі, 3 пістолети, 2 автомати та набої до них.