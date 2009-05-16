Вартість землі під забудову в межах 40 км від Києва

З 8 до 15 травня ц.р. середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області знизилася на 1,8% – до 4936,53 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельний союз України» (ЗСУ).

Згідно з повідомленням, за цей період середня вартість землі під забудову в Бориспільському районі знизилася на 2,9% – до 4218,73 дол./сотка, у Вишгородському – на 1,9%, до 4379,04 дол./сотка, у Броварському – на 3,1%, до 4038,05 дол./сотка, в Києво-Святошинському – на 1,2%, до 6535,72 дол./сотка, у Васильківському – на 1,4%, до 3348,07 дол./сотка, в Обухівському – на 1,2%, до 7099,59 дол./сотка.

За даними асоціації, з січня ц.р. вартість землі в Київській області знизилася на 30,09%. Тим часом індекс вартості землі під забудову з 1 вересня 2006 року в Київській області зріс на 90,05%.

Довідка УНІАН. «Земельний союз України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року запровадив індекс «ЗСУ-область» – зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Київській області, розташовані в 40-кілометровій зоні від міської межі. Показник визначається за підсумками аналізу пропозицій земельних ділянок без будівель з цільовим призначенням «Під промислову забудову», «Під комерційну забудову», «Під житлову забудову», «Для ведення особистого селянського господарства», з іншими призначеннями, за винятком земель товарного сільгоспвиробництва та селянських паїв. За початкову дату визначення індексу прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу – 0.

Індекс «ЗСУ-область» визначається за наслідками аналізу не менше 12 тис. пропозицій продажу на місяць, отриманих з різних джерел.

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Середня вартість землі під забудову в Києві з 8 по 15 травня ц.р. знизилась на 2,2% – із 40 тис. 287,24 дол. до 39 тис. 389,41 дол.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельна спілка України» (ЗСУ).

Як зазначається в повідомленні, з 1 січня ц.р. вартість землі під забудову в Києві знизилась на 31,45%.

З 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Києві виріс на 38,91%.