Кабмін дозволив продавати населенню цукор з продрезерву

Кабінет міністрів України дозволив продавати населенню цукор з державного продовольчого резерву.

Текст відповідної постанови (від 13 травня ц.р. №460) опублікований на сайті уряду.

Відповідно до документа, Кабінет міністрів дозволяє продаж населенню цукру з державного продовольчого резерву через підприємства торгівлі, перелік яких визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Мінагрополітики, Мінекономіки, Аграрному фонду разом із Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями, з урахуванням наявного в державному продовольчому резерві обсягу цукру і балансів його внутрішнього споживання, доручено узгодити у тижневий термін графік реалізації цукру підприємствам торгівлі.

Аграрному фонду доручено забезпечити продаж цукру держпродрезерву підприємствам торгівлі на умовах попередньої оплати за ціною, визначеною Міністерством аграрної політики за узгодженням з Міністерством економіки, але не нижче, ніж середньозважена ціна закупівлі, яка склалася на 1 травня 2009 р., збільшена на вартість його зберігання, і без права подальшого його експорту.

Наголошується, що торгова надбавка до ціни реалізації цукру з держпродрезерву не повинна перевищувати 15% оптово-відпускної ціни Аграрного фонду, незалежно від кількості посередників, які беруть участь в його реалізації населенню.

Державній інспекції з контролю за цінами доручено забезпечити контроль за цінами продажу цукру населенню.