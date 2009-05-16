Тимошенко: гральний бізнес не може піти в "тінь", бо і так був у "тіні"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише прийнятий парламентом закон про заборону грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила вчора на прес-конференції.

Водночас вона підкреслила, що не варто побоюватися, що після набуття чинності законом гральний бізнес вестиметься «в тіні», оскільки за це передбачена серйозна кримінальна відповідальність.

«Дуже важливо, що в цьому законі прийнята не тільки заборона роботи гральних закладів на території України, а ще й серйозна відповідальність для тих, хто цю заборону ігноруватиме, і саме ця відповідальність передбачає кримінальне переслідування, кримінальну відповідальність. І якщо це буде виявлено (порушення - УНІАН), то ті, хто займається такими речами за Кримінальним кодексом відповідатимуть, і будуть в ув`язненні до 5 років. Це серйозна відповідальність. Думаю, що все, що стосується відходу в тінь, то цього не відбудеться, а, з іншого боку, я вам скажу, що вони й так всі в тіні працювали, причому бюджети нічого ні місцеві, ні державні від цього грального щастя не одержували – це я вам можу упевнено сказати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що у разі порушення закону «на перших порах застосовуватимуться штрафні санкції – дуже серйозний вагомий штраф – це мільйони гривень», якщо ж порушення закону продовжуватиметься, тоді порушники позбавлятимуться свободи строком до 5 років.

«Ось такий жорстокий, але, на мій погляд, дуже справедливий закон сьогодні був прийнятий у парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що питання про те, що робити з ліцензіями на заняття гральним бізнесом, які були видані суб`єктам господарювання на 2 роки, буде вирішене найближчим часом.