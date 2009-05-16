Азаров: Тимошенко веде «принизливі переговори» з Росією

До парламенту надйшов лист від прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, де вона визнає погіршення економічної ситуації в країні.

Про це заявив один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ в ефірі «Свободи на Інтері».

За його словами, уряд керується подвійними стандартами, оскільки на телебаченні і в виступах Ю.ТИМОШЕНКО заявляє «про економічні досягнення», а в листі до парламенту говорить про погіршення економічної ситуації.

Він наголосив, що цей лист написано для того, щоб парламент не вносив змін до бюджету. Уряд у листі пропонує переглянути бюджет на 2009 рік за підсумками першого півріччя, а не за підсумками першого кварталу.

М.АЗАРОВ наголосив, що на сьогодні Пенсійному фонду України з бюджету виділено більш як 12 мільярдів гривень, тоді як у бюджеті на рік передбачено 13 мільярдів.

За його словами, за 4 місяці по суті повністю витрачено кошти, які передбачені з бюджету.

М.АЗАРОВ відзначає, що зараз уряд веде «принизливі переговори» з Росією про те, аби «взяти наперед плату за транзит газу за два роки за низькою ціною». «А як ми існуватимемо в 2010-2011 роках?», - наголосив М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ гостро розкритикував уряд за кредити, які надавалися НАК «Нафтогаз України» за рахунок кредитів Ощадбанку України. За його словами, він вимагатиме звіту уряду про цю ситуацію і про повернення грошей Ощадбанку.