У Туреччині знайшли «свинячий грип»
12:15, 16 травня 2009Суспільство
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Турист приїхав зі США
Перший випадок захворювання людини на вірус грипу A/H1N1 зареєстрований у Стамбулі, повідомила турецька телекомпанія NTV.
Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підтвердила 7,52 тисячі випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 34 країнах, 66 з них призвели до летального результату.
За відомостями телеканалу, вірус знайдено у туриста, який приїхав до Стамбула із США.
Міністр охорони здоров`я Туреччини планує виступити з офіційною заявою із цього приводу.
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