У Тбілісі стартував фестиваль-альтернатива «Євробаченню» в Москві

Учора ввечері в Тбілісі стартував музичний фестиваль "Tbilisi-Open Air" як альтернатива «Євробаченню» в Москві.

У фестивалі беруть участь 24 групи і виконавці з різних країн Європи, зокрема з Росії, також зі США, всього з 9 країн світу, передає ІА «Новини-Грузія».

«Фестиваль у Тбілісі відбудеться під слоганом "Музика звільняє". Наш фестиваль буде альтернативним "Євробаченню" в сенсі свободи вираження", - сказав директор компанії "Step Records", яка виступила організатором фестивалю, Вахтанг БАБУНАШВІЛІ.

Повідомляється, що в центрі старого Тбілісі 16-17 травня музиканти виступатимуть на території тбіліського іподрому.

Організатори фестивалю сподіваються, що фестиваль стане щорічним.

Раніше грузинська група Стефане і 3G відмовилася від участі в Євробаченні через вимогу організаторів конкурсу змінити слова в пісні We don`t wonna put. Гру слів у пісні організатори конкурсу розцінили як політичний контекст, що не допускається правилами Євробачення.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ у п`ятницю привітав відкриття тбіліського фестивалю, і заявив, що грузинську групу не допустили на Євробачення «через вигадану причини».

«З особливим задоволенням відзначаю, що в тбіліському фестивалі беруть участь кращі європейські групи на знак солідарності і підтримки нашої грузинської групи. Це фестиваль європейського рівня, і знак того, яку велику підтримку і солідарність має Грузія в цілому Європі», - сказав М.СААКАШВІЛІ.